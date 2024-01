“Pagine di legalità”, Siena incontra i protagonisti della lotta alle mafie: Donne e Antimafia



“Pagine di legalità” è il nome della rassegna letteraria che si terrà a Siena presso il Teatro dei Rozzi a partire dal prossimo 26 ottobre, avente come oggetto il tema della lotta alle mafie, vista e analizzata da varie prospettive. Cinque gli appuntamenti complessivi da ottobre 2023 a febbraio 2024. I principali protagonisti (magistrati, giornalisti, scrittori) incontrano la cittadinanza senese presentando i loro libri ma, soprattutto, portando la loro esperienza e testimonianza quale contributo per aiutare a fare chiarezza su tematiche troppo spesso non sufficientemente trattate dalla stessa stampa, o fatte addirittura oggetto di mistificazione. La rassegna nasce da un progetto del Comune di Siena in collaborazione con la sezione senese del Movimento Agende Rosse e con il patrocinio di Avviso Pubblico.

Il quarto appuntamento, giovedì 18 gennaio 2024, colorerà di rosa la rassegna con la presentazione del libro “Donne e Antimafia. Dieci coraggiose protagoniste della lotta alla Mafia” a cura di Valeria Scafetta e Avviso Pubblico.

L’autrice racconta nel libro storie di alcune delle tante donne che, a vario titolo e con vari ruoli, sono impegnate civilmente e professionalmente per prevenire e contrastare i fenomeni mafiosi e corruttivi. Angela Altamura, dirigente della Divisione anticrimine della questura di Roma, la giudice Paola di Nicola o il sostituto procuratore Maria Monteleone entrambe attive nel contrastare la violenza contro le donne. Romana Roman la barista che ha denunciato alcuni appartenenti al clan delle periferie romane o Suor Carolina Iavazzo, la più stretta collaboratrice di Don Puglisi ora trasferitasi a Bovalino in Calabria dove ha fondato il Centro Don Puglisi.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Roberto Rossi e vedrà presenti sul palco alcune delle principali protagoniste delle storie raccontate da Valeria Scafetta.