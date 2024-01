Napoli: presentazione del libro di Roberta Gatani: CINQUANTASETTE GIORNI



Roberta Gatani, nipote di Paolo Borsellino, racconterà i Cinquantasette giorni che separarono la strage di Capaci dalla strage di via d’Amelio, e del sogno d’amore di suo zio Paolo, realizzato con la Casa di Paolo per i bambini del quartiere Kalsa di Palermo

La Iod edizioni sostiene il sogno d’amore di Paolo Borsellino, realizzato da Salvatore Borsellino e Roberta Gatani con “ La Casa di Paolo”, divenuto realtà il 17 luglio 2015, che ha preso vita nei locali della ex “Farmacia Borsellino”, a Palermo in via Della Vetriera n. 57. Un luogo unico, speciale, emozionante, in cui si fa memoria col sorriso e con tanta dignità, a beneficio delle giovani generazioni, e non solo.

Salvatore Borsellino

«Ciao Roberta, sto leggendo il tuo libro. È bellissimo. Grazie per avermi fatto piangere, per essere riuscita a entrare dentro il mio sogno, ma facendolo diventare ancora più bello di come lo avevo sognato io, perché tu ci hai messo dentro anche il tuo amore di mamma. Grazie per aver fatto tornare, assieme a te, anche mia sorella Adele. Grazie per avere scritto di Paolo non come ne hanno scritto gli altri ma come di quello che era prima di tutto tuo zio, prima di tutto mio fratello. Dobbiamo assolutamente pubblicarlo questo libro, farlo leggere a tutti, è così che Paolo non morirà mai e sarà anche grazie a te e alle tue parole. Ti voglio bene Robi»

Programma

Presentazione del libro Cinquantasette giorni. Ti porto con me alla Casa di Paolo

di Roberta Gatani, nipote del giudice Paolo Borsellino / Prefazione di Salvatore Borsellino

𝗩𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶̀ 𝟭𝟮 𝗴𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟰, 𝗼𝗿𝗲𝟭𝟳.𝟯𝟬 Sala Di Stefano, Palazzo delle Arti Napoli Via dei Mille, 60

Programma 𝗜𝗻𝘁𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝗲 𝗲 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗿𝗮 Laura Bercioux, giornalista de La Voce di New York

𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗿𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 Franco Roberti, già Procuratore nazionale antimafia Nino Daniele, presidente Premio Amato Lamberti Salvatore Cuoci, presidente Comitato Don Peppe Diana Don Franco Esposito, Pastorale carceraria della Chiesa di Napoli Pasquale Testa, Iod edizioni

𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗿𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗮𝗻𝗮 𝗖𝗿𝗼𝗻𝗶𝘀𝘁𝗶 𝘀𝗰𝗮𝗹𝘇𝗶 Luciana Esposito, giornalista Napolitan.it Francesco Dandolo, comunità di Sant’Egidio-Università Federico II Gianlivio Fasciano, scrittore

𝗖𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗲𝗿𝗮̀ Roberta Gatani, autrice

𝗟𝗲𝘁𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗯𝗿𝗮𝗻𝗶 Elena Scala, prof.ssa Liceo Medi di Cicciano

Roberta Gatani visiterà la Sala della Memoria e della Mehari di Giancarlo Siani

𝗛𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗮𝗱𝗲𝗿𝗶𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹’𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 A.N.P.I. Napoli Comitato Don Peppe Diana Comunità di Sant’Egidio Napoli Figli in famiglia onlus Gruppo Agende Rosse Campania “Paolo Borsellino” Movimento Agende Rosse Gruppo Giancarlo Siani di Torre Annunziata Premio Amato Lamberti Pastorale carceraria della Chiesa di Napoli Chiesa cristiana evangelica Libera di Casalnuovo di Napoli Persempre News Napolitan.it Tribunali 138 United Colors of Naples La casa del Popolo – Pomigliano