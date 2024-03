Roberta Gatani e il suo impegno per ricordare lo zio Paolo Borsellino

28/03/2024 – Roberta Gatani è la nipote del giudice Paolo Borsellino e l’autrice del libro “Cinquantasette giorni. Ti porto con me alla Casa di Paolo”, Edito Iod, che ripercorre ogni singolo giorno trascorso tra il 23 maggio e il 19 luglio 1992, un arco temporale fittissimo di lavoro per il giudice che, sapendo di avere le ore contate, senza mai pensare di sottrarsi al proprio destino, mette in campo tutte le proprie forze e la propria volontà per fare luce sulla strage di Capaci, annotando nella sua agenda rossa ogni particolare di quell’inchiesta.

Dal 2016, l’autrice è responsabile di “La Casa di Paolo”, fondata insieme allo zio Salvatore Borsellino, un solido progetto che ha preso vita nei locali della ex “Farmacia Borsellino”, nel quartiere popolare della Kalsa a Palermo, in via Vetriera 57, occupandosi di diverse attività come il dopo-scuola con i bambini e ragazzi, formazione, gite culturali. Si tratta dei locali della storica Farmacia della famiglia Borsellino, siti al piano terra del palazzo in cui è nato il giudice Paolo Borsellino.

«Tengo molto a questo progetto – afferma Roberta Gatani – con alcuni ragazzi sono stata in Gran Bretagna, a Follonica e in Trentino-Alto Adige in viaggi di istruzione dando loro la possibilità di confrontarsi con altre realtà. Abbiamo molte iniziative in programma come l’incontro a Milano con una scuola di fumetti. Faccio presente che la nostra associazione è in auto gestione e sono sempre ben accette le donazioni di chi vuole promuovere i nostri progetti. Lo zio Paolo aveva a cuore i giovani e con lo stesso spirito accogliamo i ragazzi, li guardiamo con gli stessi occhi, cercando di offrire loro nuove opportunità. Molte le iniziative che proponiamo come le presentazioni di libri, gli incontri culturali e il progetto di aiuto per i senza tetto. “La Casa di Paolo” è inoltre tappa per i pellegrini della Francigena di Sicilia».

Da qualche mese “La Casa di Paolo” è diventata un associazione di promozione sociale (APS) ed è possibile destinarle il 5 per 1000 con il codice fiscale 97375410822 e per chi volesse approfondire o sostenere questa realtà trova ulteriori dettagli nel sito https://www.19luglio1992.com/la-casa-di-paolo-tante-attivita-per-far-assaporare-lottimismo-di-paolo/

Carla Paola Arcaini (www.activenews.it)