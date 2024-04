Antonella Beccaria, la ricerca della verità

Tra le tue numerose inchieste, quali sono quelle che ti hanno segnato di più?

La prima: era il 1995, da un anno era stata uccisa la giornalista Ilaria Alpi, la storia mi aveva colpito molto, per cui mi ero messa a studiare quella vicenda senza avere alcuna esperienza in fatti così rilevanti. Lì mi sono fatta le ossa, riuscii a scrivere i primi articoli che richiedevano una complessità molto maggiore rispetto a quello che avevo fatto fino a quel momento. Imparai a muovermi in ambienti diversi da quelli a cui ero abituata.

Nel corso del tempo tra le storie di cui mi sono occupata, particolare rilevanza e coinvolgimento ce l’hanno le stragi, quelle che si sono verificate dal 1969 agli anni Novanta. Io mi sono occupata in particolare di quella di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969, e poi della strage alla Stazione di Bologna, di cui sto continuando ad occuparmi perché i processi sono ancora in corso. Ciò che in qualche modo mi fa pensare di essere nel giusto nel raccontare quelle vicende è il rapporto che si è costruito con alcuni dei familiari delle vittime, alcuni dei sopravvissuti, un rapporto ormai di confidenza, di amicizia, il fatto che loro mi raccontino le loro storie, e in alcuni casi me le abbiano affidate in modo quasi inedito.

Penso alla storia di Marina Gamberini che abbiamo raccontato all’interno della trasmissione di Rai 3 La tredicesima ora, con Carlo Lucarelli. Una storia che mi ha reso molto orgogliosa e anche commossa, perché Marina non l’aveva mai raccontata a nessuno e si è fidata di me, per cui è stata una grossa responsabilità. Avevo molta paura la sera in cui è andata in onda la puntata, e il fatto che Marina si sia riconosciuta in quella storia e abbia detto che era stata raccontata con rispetto, mantenendo la veridicità dei fatti così come lei l’ha vissuta, per me è stato un motivo di commozione.

Da sempre ti occupi di vicende piuttosto inquietanti. Hai lavorato anche con Carlo Lucarelli, il maestro del brivido in Italia, e secondo la tua biografia sul sito del Fatto Quotidiano sei anche un’appassionata di film horror. Ma c’è qualcosa che ti fa paura?

Ah, tutto! (ride, ndr) In qualche modo lavorare su queste storie ti costringe a confrontarti anche con le tue paure, con i tuoi lati più fragili. Guardarci dentro, affrontarli, significa anche forse rafforzarsi come professionisti e come persone.

Nelle mie inchieste non ho mai provato paura a livello di minacce. Qualche volta forse c’è stato qualche episodio strano che mi ha messo sul chi va là, ma senza mai scadere in sindromi da complotto. Sono sempre molto laica quando accade qualcosa di strano e cerco sempre di ricondurlo a un’oggettività dei fatti. Più che altro le paure sono legate a raccontare bene certe storie. Se vogliamo è più una forma di insicurezza, di cautela, per non trascendere nel sensazionalismo, nella morbosità. Il rischio è sempre dietro l’angolo, soprattutto se si ha a che fare con fatti di sangue.