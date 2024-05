Palermo, 23 Maggio 2024 – Corteo ”RESISTENZA ANTIMAFIA”

19/05/2024 – Ad un anno dal 23 maggio 2023, quando migliaia tra studenti, lavoratori e sindacalisti hanno subìto la repressione per impedire loro di raggiungere l’Albero Falcone, scendiamo nuovamente in corteo per le strade di Palermo, per un’antimafia sociale e intersezionale che rigetti le passerelle, le ipocrisie e le complicità di Stato.

Il prossimo 23 maggio, in occasione del 32° anniversario della strage di Capaci, associazioni, comitati studenteschi, sindacati e tante altre realtà sociali, scenderanno per le strade di Palermo con un corteo popolare – che partirà alle ore 15:00 dalla Facoltà di Giurisprudenza – per dire “Resistiamo!”

Resistiamo ai tentativi di revisionismo storico che in questi ultimi anni il sistema di potere politico-affaristico-mafioso sta portando avanti su mafia e fascismo; resistiamo alla repressione del dissenso a colpi di manganello; resistiamo alla censura mediatica e istituzionale; resistiamo alla militarizzazione dei territori, alle politiche belliciste, ai tagli al welfare e a un sistema di potere mafioso che è una delle espressioni più lampanti dell’oppressione delle donne e della comunità LGBTQAI+.

Il corteo “popolare per un’antimafia sociale intersezionale”, vuole rivendicare la necessità di inserire la lotta alla mafia in un contesto più ampio di lotte sociali. Da un lato, la ricerca e la pretesa delle verità mancanti sulle stragi (non solo quelle del biennio ’92-’93) per rispondere a una Giustizia attesa da decenni; dall’altro, invece, l’analisi della condizione politica, sociale, culturale, economica e internazionale in cui vive la Sicilia e il Paese intero.

La città di Palermo è chiamata in corteo per dare vita ad un’antimafia che riparta dal basso: per riappropriarci dei nostri spazi, difendere i nostri diritti e pretendere verità e giustizia!