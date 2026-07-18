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Salvatore Borsellino: ‘La Commissione Antimafia sta cercando di depistare, via d’Amelio è strettamente legata alle altre stragi’

18 Luglio 2026
17 luglio 2026 – Verso l’anniversario della strage di via D’Amelio.
Abbiamo incontrato questa mattina Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo. ‘ La verità è ancora lontana, Non smetto di cercarla ma non so se riuscirò a conoscerla’
TGS – Giornale di Sicilia

 

 

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