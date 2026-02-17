Movimento Agende Rosse: “Benvenuto tra noi, Spu!”

C’è un nuovo testimone di legalità che cammina al nostro fianco. Siamo felici di presentarvi Spu, il personaggio nato dalla matita e dal cuore della nostra attivista Ida “Manuela” Bellantuoni:

“Spu è un personaggio che ho inventato e disegnato per la prima volta ai tempi degli anni del liceo. Nasce dalla mia passione per i disegni e i fumetti in generale come Snoopy o Hello Kitty che a scuola impazzavano sulle copertine dei quaderni e degli astucci di tanti studenti.

Spu è un personaggio molto semplice e stilizzato, una sorta di “extraterrestre”: un omino dagli occhi e dalle scarpe grandi che ha come nota caratteristica due piccole antenne e una immancabile sciarpa. Dal giorno della sua creazione ho iniziato a disegnare Spu ovunque: su fogli volanti, per le amiche o sui cartoncini di auguri di compleanno per accompagnare un regalo.

È un personaggio positivo, tenero e umano: ha sempre un cuore o un fiore nella sua manina oppure stringe un cartello con un “TVB” o la scritta “PACE”. Spu ha un animo puro e rappresenta quello che spesso manca nel mondo e che io inconsciamente ho voluto trasmettere con la sua creazione: il sentimento di condivisione, di onestà, di gentilezza e di dolcezza.

Ma Spu è anche e soprattutto una Agenda Rossa del Movimento di Salvatore Borsellino! Spu è molto sensibile ai temi dell’antimafia e della giustizia e anche lui ha a cuore la ricerca della verità sulla sparizione dell’agenda rossa sottratta dalla borsa del giudice Paolo Borsellino al momento della strage di Via D’Amelio.

L’agenda rossa è un simbolo: è il cuore pulsante di tutti noi e proprio per questo ho disegnato la versione “Spu AR ” grazie anche all’input di una cara amica come Christina Pacella che mi ha esortata con grande determinazione a continuare a disegnare lo Spu in una versione speciale dedicata alle AR e io non smetterò mai di ringraziarla perché ha dato voce ad un mio piccolo sogno rimasto chiuso nel cassetto per anni.

Cosi come voglio ringraziare Salvatore Borsellino che ha da subito simpatizzato per Spu e Angelo Garavaglia Fragetta che mi ha spronata a far prendere il volo a Spu. E infine ci tengo a ringraziare anche Silvia Camerino che ha presentato Spu ai bambini di cui si prende cura ed è stata la prima volta di Spu al cospetto di bimbi assetati di colori e disegni.

Una grande ed inaspettata emozione per me!

Perché emozionanti sono i valori trasmessi dal Movimento delle Agende Rosse e Spu non poteva non diventare anche lui una agenda rossa.“

Spu lo vedrete spesso nelle nostre prossime tappe, mentre sorregge i nostri striscioni, protegge l’Agenda Rossa di Paolo Borsellino e ci ricorda che la lotta alla mafia si fa con il cuore in mano e l’animo puro.

Restate sintonizzati per scoprire dove ci porterà Spu!