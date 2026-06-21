Festival Armonia 2026, Paola e Guido Caccia raccontano il lato più personale ed umano del loro papà

21 giugno 2026 – Si è conclusa l’edizione 2026 di 𝐀𝐫𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚 – 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚 𝐢𝐥 𝐛𝐞𝐧𝐞: due giornate in cui Cascina Caccia 21 giugno 2026 – Si è conclusa l’edizione 2026 di 𝐀𝐫𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚 – 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚 𝐢𝐥 𝐛𝐞𝐧𝐞: due giornate in cuisi è riempita di musica, parole, storie e persone, per continuare a custodire la memoria del procuratore 𝐁𝐫𝐮𝐧𝐨 𝐂𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚 e trasformarla in impegno concreto.

La serata di sabato è stata dedicata alla memoria e alle testimonianze. Abbiamo ascoltato le parole di 𝐏𝐚𝐨𝐥𝐚 𝐞 𝐆𝐮𝐢𝐝𝐨 𝐂𝐚𝐜𝐜𝐢𝐚 (nella foto, ndr), figlɜ del procuratore Bruno Caccia, che ci hanno raccontato il lato più personale e umano della figura del loro papà: un uomo, un magistrato e un punto di riferimento che ancora oggi continua a ispirare chi sceglie di impegnarsi per la giustizia.

Accanto a loro, il contributo di 𝐋𝐮𝐜𝐢𝐚 𝐌𝐮𝐬𝐭𝐢, Procuratrice Generale della Repubblica per il Piemonte e la Valle d’Aosta, che ha ricordato come il contrasto alla criminalità organizzata sia una responsabilità collettiva e nazionale, che non conosce confini geografici.

E poi le parole di 𝐆𝐢𝐚𝐧 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨 𝐂𝐚𝐬𝐞𝐥𝐥𝐢, ex magistrato e collega di Bruno Caccia, che ha condiviso ricordi personali degli anni trascorsi al suo fianco, raccontando la figura di un uomo rigoroso, integro e capace di lasciare un segno profondo nella magistratura italiana.

Libera Valle d’Aosta Abbiamo poi ripercorso la storia del procuratore 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐒𝐞𝐥𝐢𝐬 attraverso la mostra “La bomba e il silenzio”, presentata da Una storia che si intreccia con quella di Bruno Caccia: due magistrati, due territori vicini, un unico filo comune nella lotta alle infiltrazioni mafiose nel Nord Italia.

La Scugnizzeria A chiudere il momento dedicato ai contenuti sono stati due giovani dedi Scampia, che hanno portato in scena il reading “𝑳𝒂 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒆𝒔𝒕𝒂”. Rosario Esposito La Rossa Un racconto nato dalle pagine di, che attraverso il teatro racconta le vite difficili di giovani cresciuti in contesti segnati dalla violenza e la possibilità di trasformare il dolore in nuove opportunità attraverso la cultura.

Dopo tante emozioni e testimonianze, abbiamo chiuso Armonia ballando insieme con il DJ set di 𝐃𝐣 𝐌𝐢𝐤𝐞𝐦𝐢𝐤𝐞.

Questa edizione di Armonia ci ha ricordato ancora una volta che la memoria non è soltanto un esercizio del passato: è ciò che permette di costruire il presente e immaginare il futuro. A partire dal ricordo di Bruno e Carla Caccia, dalla storia di chi ha scelto di impegnarsi e dalle comunità che ogni giorno costruiscono alternative alla violenza e alla criminalità, possiamo continuare a generare cambiamento.

ACMOS Libera Piemonte Grazie a tuttɜ coloro che hanno reso possibile questa edizione: allɜ giovani volontarɜ di, all’associazione L’Ancora, alla Società Operaia di Mutuo Soccorso di San Sebastiano da Po e a tutte le persone che hanno abitato Cascina Caccia in questi giorni. Grazie per aver dimostrato ancora una volta che un bene confiscato può diventare un luogo in cui generare cambiamento

Associazione ACMOS