8 febbraio 2026 – È uscito il libro “Quanto manca alla verità su stragi e attentati”, curato da Daniele Gabbrielli (vicepresidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage di Via dei Georgofili) e Giuseppe Galasso (Coordinamento nazionale delle Associazioni e familiari di vittime delle stragi e attentati). È un libro che contiene molteplici saggi firmati da Luigi Dainelli (presidente Associazione tra i familiari delle vittime della strage di Via dei Georgofili), Paolo Lambertini (presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna) e Salvatore Borsellino (presidente del Movimento delle Agende Rosse). Si aggiungono interventi del magistrato Nino Di Matteo, di Daniela Chironi (ricercatrice di Scienza Politica, Scuola Normale Superiore di Pisa e Firenze), dei giornalisti Stefania Limiti, Aaron Pettinari, Paolo Mondani, Stefano Brogioni e Attilio Bolzoni, del saggista Roberto Valtolina e della scrittrice Anna Vinci. C’è anche un mio intervento, “Un «granello di lievito nuovo»: la conoscenza contro la falsificazione della storia” e va sottolineato che il libro viene distribuito gratuitamente, soprattutto scaricandolo in versione integrale dal sito dell’editore Terra Somnia (casa editrice che vede tra i fondatori anche Brizio Montinaro, fratello di Antonio Montinaro, uno dei poliziotti della scorta di Giovanni Falcone ucciso nella strage di Capaci del 23 maggio 1992). Il link da cui scaricare il libro è questo: https://terrasomniaeditore.it/…/QuantoMancaAllaVeritaSu… mentre la scheda del libro è qui: https://terrasomniaeditore.it/quanto-manca-alla-verita/.

Antonella Beccaria