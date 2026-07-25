Commemorazione strage via D’Amelio: l’intervento di Sandra Rizza (giornalista e scrittrice)

“Buonasera a tutti e a tutte, ringrazio gli organizzatori per avermi invitato a questo incontro che ogni anno diventa sempre più importante perché è sempre più necessario mantenere viva una memoria che non sia semplice celebrazione rituale ma occasione di conoscenza, di ricerca e di impegno civile.

A 34 anni dalla strage di via D’Amelio abbiamo ancora il dovere di porre domande, di cercare verità e di rifiutare ogni tentativo di archiviare quella stagione come una vicenda esclusivamente mafiosa, separata dal contesto politico-istituzionale nel quale maturarono le stragi del biennio 92-94.

La domanda centrale resta ancora oggi: quanto siamo vicini alla verità sulle bombe di Palermo, Firenze, Roma e Milano? E questa non è una domanda rivolta soltanto al passato, è una domanda che interroga il presente della nostra democrazia.

Via D’Amelio, purtroppo, non è una pagina chiusa della storia italiana. Restano interrogativi, tanti, sulla preparazione della strage, sui mandanti, sulle coperture e sui depistaggi investigativi.

Restano interrogativi sulla scomparsa dell’agenda rossa, sulle presenze non chiarite nel garage di via Villasevaglios dove la Fiat 126 fu imbottita di tritolo e su alcune figure in giacca e cravatta mai identificate che si aggiravano tra le lamiere fumanti nei momenti successivi all’esplosione in via d’Amelio.

Sono domande che chiamano in causa non soltanto la mafia ma anche le responsabilità dello Stato, le sue omissioni e le sue deviazioni.

Oggi invece assistiamo al rischio di una progressiva semplificazione della storia: isolare via D’Amelio dal quadro più ampio dello stragismo 92-94 e ricondurre tutto esclusivamente a una dimensione siciliana, localistica e mafiosa.

La lettura della pista ‘Mafia e appalti’ imposta dalla Commissione parlamentare antimafia presieduta da Chiara Colosimo e sostenuta dal generale Mori, dall’avvocato Trizzino, legale di parte civile che assiste i figli di Borsellino e dalla Procura di Caltanissetta, è una lettura che viene offerta come unica chiave interpretativa e rischia di diventare non solo una risposta politica ma addirittura una censura preventiva per schivare altre domande ancora aperte: quelle sulle convergenze esterne, sulle complicità e sulle possibili connessioni con ambienti dell’eversione nera e della destabilizzazione politica.

Una democrazia non dovrebbe mai avere paura delle domande difficili.

Ed è inutile che Meloni venga a commuoversi davanti alla Croma accartocciata di Falcone, è inutile che si dichiari seguace di Borsellino se poi la sua agenda di governo è un continuo tradimento dei valori a cui si ispiravano Falcone e Borsellino.

Qualche giorno fa, una ventina di ragazzi di Gioventù Nazionale, che è il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, ha tenuto un sit-in a Palermo, nei pressi di via D’Amelio; per l’occasione i ragazzi hanno srotolato uno striscione con lo slogan ‘La pista nera è depistaggio rosso’. Erano guidati dal parlamentare Raoul Russo, che è il nuovo capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione antimafia e hanno rilanciato pubblicamente, in piazza, l’idea che le stragi siciliane siano da ricondurre alla vicenda Mafia e Appalti. Così questa ‘barzelletta nera’, partendo dalla Commissione Antimafia e dalle aule di governo, trova sponde nell’universo mediatico e si espande alla società civile.

Ma la ricerca della verità non può essere condizionata da appartenenze politiche o da letture precostituite. Ci sono elementi che meritano ancora approfondimenti: le dichiarazioni di un collaboratore come Lo Cicero, la presenza in Sicilia di Delle Chiaie, il ruolo di Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale, legato ad ambienti dei servizi e condannato per la Strage di Bologna del 2 agosto 1980.

Ma ci sono ancora i documenti che recentemente hanno evidenziato l’interesse di Paolo Borsellino a scavare su un possibile ruolo dell’ultra destra nella strage di Capaci e l’attenzione di Giovanni Falcone, già trasferito a Roma agli Affari Penali, nei confronti dei delitti eccellenti siciliani e dei collegamenti che conducevano alla destra eversiva e a strutture occulte come Gladio.

Oggi si possono sostenere diverse interpretazioni ma non si possono cancellare i fatti accertati in decenni di processi e di indagini: le stragi del 92, del 93 e il fallito attentato all’Olimpico del 94 non possono essere lette e comprese come episodi isolati ma devono essere analizzate dentro una strategia più ampia; una stagione di violenza, terroristico-mafiosa che colpì il Paese in un momento di profonda trasformazione politica.

E allora ci dobbiamo continuare a chiedere “ma cosa c’entrano gli appalti siciliani con le bombe di Firenze, Milano e Roma? “ e “come si inseriscono in quel quadro le attività dei Graviano, i boss di Brancaccio che rappresentano un collegamento operativo tra la strategia stragista in Sicilia e quella nel Continente?”.

Sono domande difficili, scomode ma sono le domande che una democrazia adulta deve avere il coraggio di affrontare perché scegliere di non guardare alcune piste, di non approfondire alcuni elementi…questo sì che può produrre un effetto simile a quello di un depistaggio: impedire cioè che la ricerca della verità arrivi nei luoghi dove potrebbero emergere nuove responsabilità. Ora, dopo il primo depistaggio su via D’Amelio, riconosciuto dalle sentenze, con la costruzione della falsa pista Scarantino, dopo la condanna di innocenti, le manipolazioni investigative non possiamo permetterci nuove semplificazioni, nuovi errori.

La memoria di Borsellino non può essere difesa e tutelata attraverso una verità confezionata per risultare comoda al potere. Una verità costruita per adattarsi alle esigenze del presente.

Per questo il nostro compito non è fermarci alla spiegazione più semplice ma continuare a scavare, cercando chi ha avuto responsabilità, chi ha coperto, chi ha favorito e chi ha utilizzato la violenza contro la democrazia.

Il rischio più grave oggi non è soltanto quello di non conoscere la verità; è quello di convincerci di averla già trovata anche quando è una verità illogica, interessata e incompleta, anche quando lascia troppe domande senza risposta.

Per questo dobbiamo continuare a cercare e a respingere le barzellette comode al potere. Lo dobbiamo a noi, a chi si è sacrificato prima di noi e a chi verrà dopo di noi.

Lo dobbiamo al Paese perché una democrazia che rinuncia alla ricerca della verità è una democrazia che rinuncia a difendere sé stessa.”