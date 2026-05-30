Catania, convegno su storia e sviluppo economico della ‘ndrangheta

Venerdì 29 maggio alle 15, al Polo didattico “Virlinzi”, si è svolto il seminario “Lo sviluppo economico della ‘ndrangheta da organizzazione locale a rete internazionale di traffici illeciti“, secondo appuntamento del ciclo di incontri organizzato nell’ambito delle attività didattiche del corso di Storia della criminalità in Italia 1861-1992 (Dipartimento di Giurisprudenza).

Il relatore è stato Giuseppe Lombardo (Procura della Repubblica di Reggio Calabria). Ha introdotto Ernesto De Cristofaro (Dipartimento di Giurisprudenza).

Tema dell’intervento è stata la crescita esponenziale, in termini economici e di diramazione territoriale in Italia e all’estero, di un’organizzazione come la ’ndrangheta, rimasta fino agli anni Settanta marginale rispetto ad altre realtà mafiose.

Di seguito il servizio di Antonino Schilirò per Telemistretta, canale 90 del digitale terrestre in Sicilia.

Redazione www.19luglio1992.com